Шевченко оцінив результати жеребкування відбору на ЧС-2022 з футболу

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко не став приховувати, що нашій команді дісталася вкрай непроста група за підсумками жеребкування відбору на ЧС-2022 в Катарі.

Крім Франції та Фінляндії, він вказав на збірну Боснії та Герцеговини, яка, на його думку, є найсильнішою серед усіх представників четвертого кошика. Андрій Миколайович також заявив, що потрібно дочекатися появи календаря матчів, щоб робити подальші висновки.

"Ми потрапили в дуже серйозну групу. Безумовно, матчі з чемпіоном світу, збірною Франції будуть складними. Ми знаємо її силу. Команду Боснії та Герцеговини можна назвати найсильнішою серед тих, які перебували в четвертому кошику. Фінляндію ми теж знаємо – грали проти цієї збірної у кваліфікації чемпіонату світу-2018. Тоді поєдинки з фінами були важкими. Нині ця команда продовжує прогресувати. Уже одне те, що вона вийшла на чемпіонат Європи, є свідченням її прогресу. Не можна скидати з рахунків і Казахстан. Багато чого залежатиме від календаря. Я сподіваюся, найближчим часом ми його дізнаємося, тоді і зможемо розмірковувати докладніше", – цитує слова Шевченка офіційний сайт Української асоціації футболу (УАФ).

Як повідомляв OBOZREVATEL, став відомий склад усіх відбіркових груп на чемпіонат світу 2022 року, який пройде в Катарі.

Нагадаємо, що недавній товариський матч України проти збірної Франції завершився розгромною поразкою з рахунком 1:7.