Шевченко оцінив прихід Луческу в 'Динамо': спортивні підсумки 27 серпня

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко висловився про прихід Мірчі Луческу в київське "Динамо", а Сергій Ребров створив гучну сенсацію в Лізі чемпіонів.
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини четверга, 27 серпня.
Крім того, Мірча Луческу вперше прокоментував протести ультрас з "Динамо". Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
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