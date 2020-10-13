Шевченко оголосив заявку на матч з Іспанією, виключивши футболіста "Шахтаря"

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко визначився із заявкою на матч четвертого туру Ліги націй проти Іспанії, який відбудеться у вівторок, 13 жовтня.

Як повідомляється на офіційному сайті Української асоціації футболу (УАФ), до списку можливих учасників поєдинку увійшли 23 гравці. Він виглядає наступним чином:

1. Георгій Бущан, 2. Едуард Соболь, 3. Ігор Пластун, 4. Ілля Забарний, 5. Сергій Сидорчук, 6. Євген Чеберко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Євген Макаренко, 9. Роман Яремчук, 10 Микола Шапаренко, 11 . Марлос, 12. Микита Шевченко, 13. Юхим Конопля, 14. Ігор Харатін, 15. Віктор Циганков, 16. Віталій Миколенко, 17. Володимир Шепелєв, 18. Богдан Михайличенко, 19. Роман Безус, 20. Віктор Коваленко, 21. Олександр Караваєв, 22. Олександр Зубков, 23. Дмитро Різник.

Відзначається, що з тих футболістів, які готувалися до матчу з іспанцями, поза межами заявки залишився захисник "Шахтаря" Валерій Бондар.

Крім того, півзахисник "Гента" Роман Безус замінив лідера півзахисту нашої команди Руслана Малиновського, який пропустить поєдинок через перебір жовтих карток.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Шевченко назвав головну мету збірної України в Лізі націй.