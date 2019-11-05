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5 листопада • оновлено в 19:08
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Шевченко несподівано змінив склад збірної України

2.2т Читати матеріал російською

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко для підготовки до матчу відбору Євро-2020 з Сербією та Естонією несподівано викликав у команду півзахисника "Зорі" Дмитра Іванiсеню.

Дмитро Іванiсеня

Дмитро Іванiсеня

ФФУ

Для 25-річного футболіста це дебютний виклик у першу збірну. На його рахунку десять матчів у складах юнацької та молодіжної команд.

Раніше наставник "жовто-синіх" вирішив не залучати одного з лідерів команди Тараса Степаненка з "Шахтаря".

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Нагадаємо, що збір розпочнеться 11 листопада в Києві. Заключний поєдинок відбору на чемпіонат Європи-2020 із Сербією відбудеться 17 листопада в Белграді. За три дні до цього українці проведуть "товарняк" з Естонією в Запоріжжі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України втратила лідера перед матчем із Сербією у відборі Євро-2020.

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Тема
Євро-2020
Особа
Андрій Шевченко
Місце
Україна Київ
Тег
Збірна України з футболу
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