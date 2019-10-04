Шевченко несподівано змінив склад збірної України

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко прийняв рішення додатково викликати до команди трьох гравців.

Як повідомляє прес-служба Української асоціації футболу (УАФ, колишня ФФУ), наставник "жовто-синіх" для підготовки до матчів відбору Євро-2020 з Литвою (11 жовтня) і Португалією (14 жовтня) запросив до розташування збірної хавбеків – Євгена Шахова з італійського "Лечче", Сергія Сидорчука з київського "Динамо" та Віктора Коваленко з донецького "Шахтаря".

ФФУ Андрій Шевченко

Відзначимо, що раніше Шевченко оголосив заявку команду, в яку увійшов 21 футболіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, воротар київського "Динамо" і збірної України Денис Бойко отримав травму прямо перед стартом матчу в Лізі Європи, в якому "біло-сині" не змогли обіграти швейцарський "Лугано".

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