Шевченко не викликав лідерів "Динамо" до збірної України

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко оголосив заявку команди на товариські матчі з командами Франції (27 березня в Парижі) і Польщі (31 березня в Хожуві).

Наставник "жовто-синіх" вирішив не викликати лідерів "Динамо" Віталія Буяльського та Сергія Сидорчука і колишнього капітана киян Дениса Гармаша. Всього представників столичного клубу у збірній виявилося всього п'ять.

Повністю склад української збірної виглядає так:

голкіпери – Андрій Пятов ("Шахтар"), Андрій Лунін ("Ов'єдо", Іспанія), Юрій Паньків ("Олександрія");

Андрій Шевченко

захисники – Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Сергій Болбат (усі – "Шахтар"), Ігор Пластун ("Гент", Бельгія), Артем Шабанов, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв (усі – "Динамо"), Едуард Соболь ("Брюгге", Бельгія);

півзахисники – Тарас Степаненко, Євген Коноплянка, Марлос, Віктор Коваленко (усі – "Шахтар"), Ігор Харатін ("Ференцварош", Угорщина), Віктор Циганков, Володимир Шепелєв (обидва – "Динамо"), Андрій Ярмоленко ("Вест Хем", Англія), Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті", Англія), Євген Макаренко ("Кортрейк", Бельгія), Руслан Малиновський ("Аталанта", Італія);

нападники: Жуніор Мораес ("Шахтар"), Артем Кравець ("Кайсеріспор", Туреччина).

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