Шевченко назвав вихід із ситуації з матчем Швейцарія – Україна

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко назвав рішення УЄФА єдиним виходом з ситуації з матчем Швейцарія – Україна

Андрій Миколайович впевнений, що ніякої провини його підопічних в ситуації, що склалася немає.

"Подальші дії такі: будемо чекати рішення УЄФА, дисциплінарний комітет буде розбиратися в цьому. Ми зробили все для того, щоб цей матч відбувся", – сказав Шевченко в інтерв'ю пресслужбі УФА.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч 6-го туру Ліги націй Швейцарія – Україна була скасована після того, як у низки наших гравців був виявлений COVID-19.

Лікар кантону Люцерна пояснив своє рішення заборонити футболістам проводити матч. Пізніше директор збірної Швейцарії назвав ситуацію з грою ганьбою.

Нагадаємо, що гра 1-го туру між між цими командами завершилася з рахунком 2:1 на нашу користь.

Футбольний адвокат Юлія Богданова впевнена, що Українi присудять технічну поразку 0:3, яка викине її з елітного дивізіону турніру.

У свою чергу футбольний юрист Юрій Юрченко вважає, що результат буде або "технар" Швейцарії або визначення переможця за допомогою жеребу.