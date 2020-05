Шевченко назвав відео, після якого негайно викидає телефон

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко зізнався, що для нього фінал Ліги чемпіонів-2005 із "Ліверпулем" є найдраматичнішим у кар'єрі, а відео одного моменту він не може дивитися досі.

У тому матчі "Мілан" після першого тайму вів з рахунком 3:0, але потім втратив усю перевагу за шість хвилин. У додатковий час Єжи Дудек зробив справжнє диво, відбивши два удари в упор Андрія Шевченка.

"Навіть зараз я не можу дивитися на це! Коли я бачу це відео, я негайно обертаюся і викидаю телефон. Стоп, стоп!" – цитує Шевченка Footboom.

