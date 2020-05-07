Шевченко назвав відео, після якого негайно викидає телефон

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко зізнався, що для нього фінал Ліги чемпіонів-2005 із "Ліверпулем" є найдраматичнішим у кар'єрі, а відео одного моменту він не може дивитися досі.
Андрій Шевченко в матчі з "Ліверпулем"
У тому матчі "Мілан" після першого тайму вів з рахунком 3:0, але потім втратив усю перевагу за шість хвилин. У додатковий час Єжи Дудек зробив справжнє диво, відбивши два удари в упор Андрія Шевченка.
"Навіть зараз я не можу дивитися на це! Коли я бачу це відео, я негайно обертаюся і викидаю телефон. Стоп, стоп!" – цитує Шевченка Footboom.
😱 Jerzy Dudek to the rescue- UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 23, 2020
THAT double save = 🔥🔥🔥
Liverpool's 2005 hero turns 47 today 🎈 #UCL | @LFC pic.twitter.com/3me2vDJViJ
Як повідомляв OBOZREVATEL, Шевченко досі залишається кумиром в Італії, про що свідчить те, що лікарі наносять його прізвище на свої медичні халати.
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