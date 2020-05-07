Головна Новини
7 травня • оновлено в 23:34
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Шевченко назвав відео, після якого негайно викидає телефон

6.2т
Читати матеріал російською

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко зізнався, що для нього фінал Ліги чемпіонів-2005 із "Ліверпулем" є найдраматичнішим у кар'єрі, а відео одного моменту він не може дивитися досі.

Андрій Шевченко в матчі з "Ліверпулем"

Андрій Шевченко в матчі з "Ліверпулем"

У тому матчі "Мілан" після першого тайму вів з рахунком 3:0, але потім втратив усю перевагу за шість хвилин. У додатковий час Єжи Дудек зробив справжнє диво, відбивши два удари в упор Андрія Шевченка.

"Навіть зараз я не можу дивитися на це! Коли я бачу це відео, я негайно обертаюся і викидаю телефон. Стоп, стоп!" – цитує Шевченка Footboom.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Шевченко досі залишається кумиром в Італії, про що свідчить те, що лікарі наносять його прізвище на свої медичні халати.

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!

Читайте всі новини по темі "фінал Ліги чемпіонів" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
фінал Ліги чемпіонів
Особа
Андрій Шевченко
Місце
Туреччина Стамбул
Теги
ФК Мілан ФК Ліверпуль
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
8
Цікаво
4
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Футбол

Коронавірус. Найважливіше

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Team Liquid
VS
100 Thieves
Победа Team Liquid
1.52 Сделать ставку
G2
VS
c0ntact
Победа G2 c форой в -1,5 карты
1.60 Сделать ставку
forZe
VS
Unique
Победа forZe с форой в -1,5 карты
1.45 Сделать ставку
Team Spirit
VS
Nemiga
Победа Team Spirit с форой в -1,5 карты
2,00 Сделать ставку
Winstrike
VS
Gambit Youngsters
Победа Gambit Youngsters
2,03 Сделать ставку
Динамо Брест
VS
Динамо Минск
Победа Динамо Брест с форой (0)
1.57 Сделать ставку
Смолевичи
VS
БАТЭ
Победа БАТЭ с форой (-1.5)
1.79 Сделать ставку
Витебск
VS
Шахтер Солигорск
Инд. тотал Шахтера больше 1.5
2.04 Сделать ставку
Ислочь
VS
Белшина
Инд. тотал Ислочи больше 1.5
1.96 Сделать ставку
Renegades
VS
Ground Zero
Победа Renegades на первой карте с форой в -6,5 раундов
1.65 Сделать ставку