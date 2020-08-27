Шевченко назвав "великий мінус" для збірної України

Максим Іншаков Футбол 21:56, 27.08.2020

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко поскаржився на великий проміжок між зборами.

Андрій Миколайович зазначив, що з'явився шанс перевірити молодих футболістів, і дати їм можливість зіграти

"На жаль, Євро перенесли, тому зараз ми стартуємо в Лізі націй. У нас дуже сильна група .. Великий мінус в тому, що ми не бачилися 9 місяців. Це великий термін", – заявив Шевченко в ефірі Youtube-каналу "Триндец" .

Наставник подякував Прем'єр-лізi, за складений календар, який дозволив провести національній команді невеликий збір перед матчами Ліги націй.

"За цей мінізбір я хочу подякувати всім клубам української ліги, що пішли нам назустріч, зокрема "Шахтарю" і "Динамо", тому що більшість гравців представлені цими двома клубами. Вони пішли мені назустріч, розуміючи, що, коли довго не бачиш команду, який-небудь мінізбір треба створити", – підсумував Шевченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Шевченко висловився про Луческу в "Динамо". За словами Андрія Миколайовича, для нього важливий прямий контакт з румунським фахівцем.

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