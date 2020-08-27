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Шевченко назвав "великий мінус" для збірної України

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Футбол
2,2 т.
Андрій Шевченко

Андрій Шевченко дав відверте інтерв'ю.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко поскаржився на великий проміжок між зборами.

Андрій Миколайович зазначив, що з'явився шанс перевірити молодих футболістів, і дати їм можливість зіграти

"На жаль, Євро перенесли, тому зараз ми стартуємо в Лізі націй. У нас дуже сильна група .. Великий мінус в тому, що ми не бачилися 9 місяців. Це великий термін", – заявив Шевченко в ефірі Youtube-каналу "Триндец" .

Наставник подякував Прем'єр-лізi, за складений календар, який дозволив провести національній команді невеликий збір перед матчами Ліги націй.

"За цей мінізбір я хочу подякувати всім клубам української ліги, що пішли нам назустріч, зокрема "Шахтарю" і "Динамо", тому що більшість гравців представлені цими двома клубами. Вони пішли мені назустріч, розуміючи, що, коли довго не бачиш команду, який-небудь мінізбір треба створити", – підсумував Шевченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Шевченко висловився про Луческу в "Динамо". За словами Андрія Миколайовича, для нього важливий прямий контакт з румунським фахівцем.

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Збірна України з футболуАндрій Шевченко
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