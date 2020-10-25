Шевченко назвав склад збірної України на матчі проти Німеччини, Швейцарії та Польщі
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко назвав футболістів, які готуватимуться до гостьових матчів проти Польщі (11 листопада), Німеччини (14 листопада) і Швейцарії (17 листопада).
У розширений список, який планується скоротити ближче до початку збору, увійшли 32 гравця.
Дебютний виклик отримав захисник "Шахтаря" Віктор Корнієнко. В ростері немає Віталія Буяльського, Володимира Шепелєва, Сергія Болбата та Ігоря Пластуна.
Склад збірної України з футболу
Воротарі: Андрій П'ятов ( "Шахтар"), Георгій Бущан ( "Динамо"), Андрій Лунін ( "Реал", Іспанія).
Захисники: Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Валерій Бондар, Віктор Корнієнко (всі – "Шахтар"), Віталій Миколенко, Ілля Забарний, Денис Попов, Олександр Караваєв, Олександр Тимчик (всі – "Динамо"), Євген Чеберко (ЛАСК, Австрія) Юхим Конопля ( "Десна"), Едуард Соболь ( "Брюгге", Бельгія), Богдан Михайличенко ( "Андерлехт", Бельгія).
Півзахисники: Тарас Степаненко, Віктор Коваленко, Марлос (всі – "Шахтар"), Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков (всі – "Динамо"), Євген Макаренко ( "Кортрейк", Бельгія), Ігор Харатін, Олександр Зубков (обидва – "Ференцварош", Угорщина), Руслан Малиновський ("Аталанта", Італія), Олександр Зінченко ( "Манчестер Сіті", Англія), Євген Шахов (АЕК, Греція), Андрій Ярмоленко ( "Вест Хем", Англія).
Нападники: Роман Яремчук ( "Гент", Бельгія), Жуніор Мораес ( "Шахтар"), Владислав Супряга ( "Динамо").
Нагадаємо, що в жовтні підопічні Андрія Шевченка розгромно програли Франції в товариському матчі з рахунком 1:7, потім в Лізі націй мінімально поступилися Німеччині (1:2) і здобули перемогу над Іспанією (1:0).