Шевченко назвав склад збірної України на матч з Португалією

Стала відома заявка збірної України на матч кваліфікації Євро-2020 проти команди Португалії. У заявку увійшли 23 футболісти. У списку немає захисника "Динамо" Артема Шабанова.

У порівнянні з поєдинком проти Литви в заявці присутній півзахисник ПАОКа Євген Шахов.

Збірна України готова до матчу з Португалією УАФ

Повністю заявка збірної на матч з Португалією виглядає наступним чином.

Воротарі: Юрій Паньків ("Олександрія"), Андрій Пятов ("Шахтар"), Андрій Лунін ("Вальядолід", Іспанія);

Захисники: Едуард Соболь ("Брюгге", Бельгія), Ігор Пластун ("Гент", Бельгія), Сергій Кривцов, Сергій Болбат, Микола Матвієнко (всі - "Шахтар"), Олександр Караваєв, Віталій Миколенко (обидва - "Динамо") ;

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Віталій Буяльський (всі - "Динамо"), Тарас Степаненко, Євген Коноплянка, Віктор Коваленко, Марлос (всі - "Шахтар"), Андрій Ярмоленко ("Вест Хем", Англія), Руслан Малиновський ("Аталанта", Італія), Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті", Англія), Євген Шахов ("Лечче", Італія);

Нападники: Жуніор Мораєс ( "Шахтар"), Роман Яремчук ("Гент", Бельгія).

Як повідомляв OBOZREVATEL, матч збірної України проти Португалії пройде сьогодні на НСК "Олімпійський". Для того, щоб вийти до фінальної частини Євро-2020 і не чекати матчу з Сербією, збірній України досить не програти португальцям.

З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!