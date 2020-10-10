Шевченко назвав склад на Німеччину, виключивши двох футболістів

Збірна України з футболу представила заявку на матч 3-го туру Ліги націй проти Німеччини.

Головний тренер команди Андрій Шевченко відкинув із ростера захисника "Шахтаря" Валерія Бондаря і півзахисника "Ференцвароша" Романа Безуса. Обидва гравці перебувають у розташуванні збірної.

Повністю список футболістів виглядає так (за номерами)

1. Георгій Бущан, 2. Едуард Соболь, 3. Ігор Пластун, 4. Ілля Забарний, 5. Сергій Сидорчук, 6. Євген Чеберко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Малиновський, 9. Роман Яремчук, 10 Микола Шапаренко, 11 . Марлос, 12. Микита Шевченко, 13. Юхим Конопля, 14 Ігор Харатін, 15 Віктор Циганков, 16 Віталій Миколенко, 17. Володимир Шепелєв, 18 Богдан Михайличенко, 19 Євген Макаренко, 20. Віктор Коваленко, 21. Олександр Караваєв, 22 Олександр Зубков, 23 Дмитро Резник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч Україна – Німеччина відбудеться в суботу, 10 жовтня, на НСК "Олімпійський". Уже названо телеканали, які покажуть гру.

Перед матчем Шевченко заявив, що дуже важливо буде зіграти стійко психологічно.

Нагадаємо, що 8 жовтня Україна програла 1:7 Франції в товариському матчі.