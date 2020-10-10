Шевченко назвав план на гру з Німеччиною

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко, вважає, що в матчі проти Німеччини дуже важливо зіграти стійко психологічно.

На думку наставника, велику роль відігаравитиме і фізичний стан гравців, яким доведеться віддати багато сил у цій зустрічі.

"До нас не додалася та кількість гравців із "Шахтаря", на яку ми розраховували. Додалося менше. У нас дуже складний матч із Німеччиною, ми будемо готуватися. У мене немає можливості робити глобальну ротацію, є обойма футболістів. Я дав відпочити гравцям на окремих позиціях. Сидорчук провів дуже багато матчів, Караваєв теж – вони однозначно завтра виходитимуть на поле. Щодо інших – подивимося, хто в якому стані перебуває. Будемо вирішувати після передматчевого тренування", – цитує Шевченка tribuna.com, з посиланням на телеканал "Футбол".

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч Україна – Німеччина відбудеться в суботу, 10 жовтня, на НСК "Олімпійський". Вже названі телеканали, які покажуть зустріч.

Нагадаємо, що 8 жовтня Україна програла 1:7 Франції в товариському матчі.