Шевченко назвав головну мету збірної України в Лізі націй

Головним завданням збірної України в нинішньому розіграші Ліги націй є збереження прописки в елітному дивізіоні.

Про це заявив головний тренер "жовто-синіх" Андрій Шевченко під час пресконференції перед грою з Іспанією.

"Ми прагнули до цього рівня, ми його заслужили. Я вже говорив, що для нас буде величезним результатом затриматися тут. У нас є три очки, у нас є три гри. Боротимемося до кінця, чіплятимемося, щоб залишитися в цій лізі", – наголосив він.

Шевченко додав, що його футболістам буде непросто протистояти команді Іспанії через тактичні особливості гри суперника.

"Багато чого залежатиме від того, в якому стані перебуватимуть футболісти. Тому що ми витрачатимемо набагато більше енергії. Іспанія – одна з найкращих команд світу. Вона дуже високо пресингує і не дає спокійно розігрувати м'яч. Думаю, тренер збірної Іспанії розуміє, в якому стані перебуває наша команда, знає, що в нас немає 8-9 гравців основного складу", – сказав наставник української збірної.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України опустилася на третє місце в групі 4-го дивізіону А Ліги націй після поразки від Німеччини.