Шевченко назвав футболіста, від якого "ніколи не буде відмовлятися збірна"

Максим Богданов Футбол 15:18, 6.06.2020 Оновлено: 15:23, 6.06.2020

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко заявив, що форвард "Динамо" Артем Бесєдін є тим футболістом, який однозначно може посилити національну команду.

Андрій Шевченко

На думку наставника, Артема з обойми збірної ніхто не викреслював і потрібно дочекатися, коли пройде дискваліфікація.

"Він повинен набрати форму, тренуватися, завоювати місце в складі свого клубу. Від такого гравця ми ніколи не будемо відмовлятися. Якщо він буде у формі, у нього є всі шанси", – цитує Шевченка tribuna.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Бесєдін вперше прокоментував допінговий скандал і розповів про "дуже великi труднощі" у київському клубі.

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