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6 червня • оновлено в 15:37
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Шевченко назвав футболіста, від якого "ніколи не буде відмовлятися збірна"

  • 28 листопада 2019 роки після виїзного матчу п'ятого туру групового етапу Ліги Європи проти "Мальме" форвард "Динамо" Артем Бесєдін здав позитивний тест на допінг

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1.9т
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Головний тренер збірної України Андрій Шевченко заявив, що форвард "Динамо" Артем Бесєдін є тим футболістом, який однозначно може посилити національну команду.

Андрій Шевченко

Андрій Шевченко

На думку наставника, Артема з обойми збірної ніхто не викреслював і потрібно дочекатися, коли пройде дискваліфікація.

"Він повинен набрати форму, тренуватися, завоювати місце в складі свого клубу. Від такого гравця ми ніколи не будемо відмовлятися. Якщо він буде у формі, у нього є всі шанси", – цитує Шевченка tribuna.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Бесєдін вперше прокоментував допінговий скандал і розповів про "дуже великi труднощі" у київському клубі.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особи
Артем Бесєдін Андрій Шевченко
Тег
Збірна України з футболу
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