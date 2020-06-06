Шевченко назвав футболіста, від якого "ніколи не буде відмовлятися збірна"

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко заявив, що форвард "Динамо" Артем Бесєдін є тим футболістом, який однозначно може посилити національну команду.
Андрій Шевченко
На думку наставника, Артема з обойми збірної ніхто не викреслював і потрібно дочекатися, коли пройде дискваліфікація.
"Він повинен набрати форму, тренуватися, завоювати місце в складі свого клубу. Від такого гравця ми ніколи не будемо відмовлятися. Якщо він буде у формі, у нього є всі шанси", – цитує Шевченка tribuna.com.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Бесєдін вперше прокоментував допінговий скандал і розповів про "дуже великi труднощі" у київському клубі.
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