Шевченко назвав футболіста, від якого "ніколи не буде відмовлятися збірна"

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28 листопада 2019 роки після виїзного матчу п'ятого туру групового етапу Ліги Європи проти "Мальме" форвард "Динамо" Артем Бесєдін здав позитивний тест на допінг

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко заявив, що форвард "Динамо" Артем Бесєдін є тим футболістом, який однозначно може посилити національну команду.

Андрій Шевченко

На думку наставника, Артема з обойми збірної ніхто не викреслював і потрібно дочекатися, коли пройде дискваліфікація.

"Він повинен набрати форму, тренуватися, завоювати місце в складі свого клубу. Від такого гравця ми ніколи не будемо відмовлятися. Якщо він буде у формі, у нього є всі шанси", – цитує Шевченка tribuna.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Бесєдін вперше прокоментував допінговий скандал і розповів про "дуже великi труднощі" у київському клубі.

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