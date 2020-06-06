Шевченко і збірна України допомогли Київському військовому госпіталю

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко відвідав Національний військово-медичний клінічний центр "Головний військовий клінічний госпіталь", від імені тренерського штабу доставивши медикам гуманітарну допомогу.

Андрій Шевченко (у білій сорочці) Микола Васильков / tribuna.com

Шевченко передав 100 очок, 100 захисних костюмів, 500 пар рукавичок, 500 масок і апарат ШВЛ, вартістю 680 тисяч гривень. Повідомляється, що апарат замовили 2 місяці тому, але через дефіцит таких пристроїв в світі його доставили тільки зараз.

"Національна збірна впродовж чотирьох років відвідує військові шпиталі, періодично ми намагаємося підтримувати наших військових, коли є можливість. Ми це робили в Харкові, Києві, Львові та будемо продовжувати. І апарат, і костюми – для військових", – цитує Шевченка tribuna. com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше футболісти "Динамо" допомогли подарунками пораненим бійцям із зони АТО, які проходять реабілітацію, одужання після операцій і курс відновлення в Київському військовому госпіталі.

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