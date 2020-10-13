Шевченко – гравцеві збірної України: не треба сміятися, синку, мені не до сміху

Михайло Морозов Футбол 16:38, 13.10.2020

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко серйозно поспілкувався з футболістами національної команди перед матчем Ліги націй проти Іспанії, який відбудеться у вівторок, 13 жовтня.

На Instagram-сторінці Foothubua був опублікований момент з тренування нашої збірної, в якому Шевченко на підвищених тонах розмовляє з Віталієм Миколенком. Наставник залишився незадоволений тим, що футболістові раптом стало смішно.

"Не треба сміятися. Синку, не треба сміятися. Мені не до сміху. І нікому до сміху завтра не буде. Зрозуміло? Будь ласка", – звернувся він до захисника.

Нагадаємо, що останні три матчі Україна програла із загальним рахунком 2:13. Наша збірна була розгромлена Іспанією (0:4) та Францією (1:7), а потім мінімально поступилася Німеччині (1:2).

Як повідомляв OBOZREVATEL, авторитетне видання Marca осоромилося з прізвищами футболістів нашої збірної перед матчем Ліги націй.

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