Шевченко через коронавiрус змінив склад збірної України

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко довикликав у національну команду нападника турецького "Коньяспора" Артема Кравця.

Українська асоціація футболу (УАФ) підтвердила коронавірус у футболіста київського "Динамо" Владислава Супряги.

Також тренер не зможе розраховувати на Євгена Шахова, Георгія Бущана, Віталія Миколенка, Олександра Караваєва і Миколу Шапаренка, які лікуються від COVID-19.

Водночас Богдан Михайличенко, ПЛР-тест якого два тижні тому був позитивним, вже відбув ізоляцію, і його новий тест дав негативний результат. Богдан готовий зіграти за свій "Андерлехт" у найближчому турі чемпіонату Бельгії (8 листопада проти "Гента"), а потім прибути до Києва на збір.

Раніше Шевченко назвав футболістів, які готуватимуться до гостьовиих матчів проти Польщі (11 листопада), Німеччини (14 листопада) і Швейцарії (17 листопада).

У розширений список, який планується скоротити ближче до початку збору, увійшли 32 гравця.

Дебютний виклик отримав захисник "Шахтаря" Віктор Корнієнко. У ростері немає Віталія Буяльського, Володимира Шепелєва, Сергія Болбата та Ігоря Пластуна.