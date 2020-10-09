Шевченко: була серйозна розмова з командою, 1:7 – це дуже багато

Олександр Чеканов
Олександр Чеканов
Футбол
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Андрій Шевченко

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко серйозно поговорив зі своїми футболістами після розгромної поразки від Франції.

Про це він розповів на прес-конференції перед матчем Ліги націй з Німеччиною. Наставник "жовто-синіх" зазначив, що чекає від своїх підопічних реакції на його слова.

"У мене була серйозна розмова з командою. Тому що ті гравці, яких ми викликаємо, повинні нести відповідальність. Я вважаю, що 7:1 – це дуже багато. Дуже. Була серйозна розмова, подивимося, як вони на це відреагують. Зараз ми граємо з сильною командою, але те, що це буде вдома – велика мотивація для нас. Ми не будемо відходити про своїх принципів: середніх і коротких передач, виходу з оборони. У нас є план на матч з Німеччиною. Я свідомо йду на деякі ризики", – сказав Шевченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні стало відомо про нові випадки коронавірусу у збірній України. COVID-19 заразилися гравці "Шахтаря" Микола Матвієнко та Жуніор Мораес.

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