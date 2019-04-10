Шедевр від Роналду і міць "Барселони": результати Ліги чемпіонів 10 квітня

Двома поєдинками в Амстердамі та Манчестері завершилися перші матчі других чвертьфіналів Ліги чемпіонів. "Ювентус" у гостях упустив перемогу над "Аяксом" (1:1), а "Манчестер Юнайтед" вдома поступився "Барселоні (0:1).
"Манчестер Юнайтед" - "Барселона"
УЄФА
Гості з перших хвилин відмінно почали матч і вже на 12-й хвилині відкрили рахунок. Після удару Луїса Суареса Люк Шоу зрізав м'яч у власні ворота. Лайнсмен спершу показав офсайд, однак після підказки від VAR Джанлука Роккі м'яч зарахував.
Швидкий гол не дозволив обом командам заграти у відкритий футбол. МЮ відсунув гру від своїх воріт і другу половину першого тайму провів в атаках.
"Манчестер Юнайтед" - "Барселона"
УЄФА
"Манчестер Юнайтед" - "Барселона"
УЄФА
Кілька разів небезпечно бив Решфорд, був гарний момент у Далота, але поки тер Штеген зберіг ворота в недоторканності.
Втім, рахунок міг стати і 2:0 якби не фантастичний сейв де Хеа після пострілу Коутиньо.
"Манчестер Юнайтед" - "Барселона"
УЄФА
Після перерви каталонці впевнено засушили зустріч, не давши "червоним дияволам" нанести жодного удару в площину воріт. Не було видно, за рахунок чого підопічні Сульшера змогли б пройти потужну оборону іспанського гранда.
"Манчестер Юнайтед" - "Барселона"
УЄФА
"Манчестер Юнайтед" Англія – "Барселона" Іспанія 0:1 (0:1, 0:0)
Гол: 0: 1 – 12, автогол Шоу.
Манчестер Юнайтед – Де Хеа, Смоллінг, Лінделеф, Шоу, Янг, Погба, Фред, Мактоміні, Діогу Далот (Лингард, 74), Решфорд (Перейра, 85), Лукаку (Марсьяль, 68).
Барселона – тер Штеген, Піке, Альба, Нелсон Семеду, Лангле, Артур (Серджіо Роберто, 66), Бускетс (Ален, 90), Ракітіч, Коутіньо (Відаль, 65), Мессі, Суарес.
Попередження: Бускетс (17), Шоу (19), Відаль (71), Лингард (76), Смоллінг (85).
У паралельному матчі "Аякс" вийшов з бойовим настроєм, дати бій іменитому гранду. Голландці створили чимало гольових моментів, але в підсумку пропустили гол на останніх секундах першого тайму від Роналду, який до цього був практично непомітний.
Кріштіану, який отримав пошкодження в поєдинку кваліфікації Євро-2020 Португалія – Сербія, і встиг відновитися, завдав шедевральний удар головою.
У другому таймі ситуація перевернулася. Вже на 46-й хвилині господарі забили гол у відповідь.
Нерес увійшов у штрафну з лівого флангу і чарівно "вистрілив" у дальній кут. Щенсни не побачив момент удару і не зміг вчасно зреагувати.
Окрилений успіхом "Аякс" кинув усі сили в атаку, але "Юве" діяв в обороні надійніше, ніж у першому таймі. Удари по воротах італійців йшли один за одним, але рахунок так і не змінився.
"Аякс" - "Ювентус"
УЄФА
"Аякс" - "Ювентус"
УЄФА
"Аякс" - "Ювентус"
УЄФА
"Аякс" - "Ювентус"
УЄФА
"Аякс" Голландія – "Ювентус" Італія 1:1 (0:1, 1:0)
Голи: 0: 1 – 45 Роналду, 1: 1 – 46 Нерес.
Аякс – Онана, де Лігт, Тальяфіко, Велтман, Блінд, ван де Бек, Зіеш, Тадич, Шене (Еккеленкамп, 75), Нерес, де Йонг.
Ювентус – Шченсни, Руганi, Алекс Сандро, Жоау Канселье, Бонуччі, Бентанкур, Пьянич, Матюїді (Диба, 75), Бернардескі (Хедіра, 90), Роналду, Манджукич (Дуглас Коста, 60).
Попередження: Тальяфіко (41), де Йонг (55), Шене (71), Пьянич (83), Еккеленкамп (90).
Відповідні ігри між цими командами відбудуться через тиждень.
Нагадаємо, що напередодні "Тоттенхем" на останніх хвилинах здобув перемогу над "Манчестер Сіті" (1:0), а "Ліверпуль" впевнено обіграв "Порту" (2:0).
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