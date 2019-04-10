Шедевр від Роналду і міць "Барселони": результати Ліги чемпіонів 10 квітня

Двома поєдинками в Амстердамі та Манчестері завершилися перші матчі других чвертьфіналів Ліги чемпіонів. "Ювентус" у гостях упустив перемогу над "Аяксом" (1:1), а "Манчестер Юнайтед" вдома поступився "Барселоні (0:1).

"Манчестер Юнайтед" - "Барселона" УЄФА

Гості з перших хвилин відмінно почали матч і вже на 12-й хвилині відкрили рахунок. Після удару Луїса Суареса Люк Шоу зрізав м'яч у власні ворота. Лайнсмен спершу показав офсайд, однак після підказки від VAR Джанлука Роккі м'яч зарахував.

Швидкий гол не дозволив обом командам заграти у відкритий футбол. МЮ відсунув гру від своїх воріт і другу половину першого тайму провів в атаках.

"Манчестер Юнайтед" - "Барселона" УЄФА

"Манчестер Юнайтед" - "Барселона" УЄФА

Кілька разів небезпечно бив Решфорд, був гарний момент у Далота, але поки тер Штеген зберіг ворота в недоторканності.

Втім, рахунок міг стати і 2:0 якби не фантастичний сейв де Хеа після пострілу Коутиньо.

"Манчестер Юнайтед" - "Барселона" УЄФА

Після перерви каталонці впевнено засушили зустріч, не давши "червоним дияволам" нанести жодного удару в площину воріт. Не було видно, за рахунок чого підопічні Сульшера змогли б пройти потужну оборону іспанського гранда.

"Манчестер Юнайтед" - "Барселона" УЄФА

"Манчестер Юнайтед" Англія – "Барселона" Іспанія 0:1 (0:1, 0:0)

Гол: 0: 1 – 12, автогол Шоу.

Манчестер Юнайтед – Де Хеа, Смоллінг, Лінделеф, Шоу, Янг, Погба, Фред, Мактоміні, Діогу Далот (Лингард, 74), Решфорд (Перейра, 85), Лукаку (Марсьяль, 68).

Барселона – тер Штеген, Піке, Альба, Нелсон Семеду, Лангле, Артур (Серджіо Роберто, 66), Бускетс (Ален, 90), Ракітіч, Коутіньо (Відаль, 65), Мессі, Суарес.

Попередження: Бускетс (17), Шоу (19), Відаль (71), Лингард (76), Смоллінг (85).

У паралельному матчі "Аякс" вийшов з бойовим настроєм, дати бій іменитому гранду. Голландці створили чимало гольових моментів, але в підсумку пропустили гол на останніх секундах першого тайму від Роналду, який до цього був практично непомітний.

Кріштіану, який отримав пошкодження в поєдинку кваліфікації Євро-2020 Португалія – Сербія, і встиг відновитися, завдав шедевральний удар головою.

У другому таймі ситуація перевернулася. Вже на 46-й хвилині господарі забили гол у відповідь.

Нерес увійшов у штрафну з лівого флангу і чарівно "вистрілив" у дальній кут. Щенсни не побачив момент удару і не зміг вчасно зреагувати.

Окрилений успіхом "Аякс" кинув усі сили в атаку, але "Юве" діяв в обороні надійніше, ніж у першому таймі. Удари по воротах італійців йшли один за одним, але рахунок так і не змінився.

"Аякс" - "Ювентус" УЄФА

"Аякс" - "Ювентус" УЄФА

"Аякс" - "Ювентус" УЄФА

"Аякс" - "Ювентус" УЄФА

"Аякс" Голландія – "Ювентус" Італія 1:1 (0:1, 1:0)

Голи: 0: 1 – 45 Роналду, 1: 1 – 46 Нерес.

Аякс – Онана, де Лігт, Тальяфіко, Велтман, Блінд, ван де Бек, Зіеш, Тадич, Шене (Еккеленкамп, 75), Нерес, де Йонг.

Ювентус – Шченсни, Руганi, Алекс Сандро, Жоау Канселье, Бонуччі, Бентанкур, Пьянич, Матюїді (Диба, 75), Бернардескі (Хедіра, 90), Роналду, Манджукич (Дуглас Коста, 60).

Попередження: Тальяфіко (41), де Йонг (55), Шене (71), Пьянич (83), Еккеленкамп (90).

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Відповідні ігри між цими командами відбудуться через тиждень.

Нагадаємо, що напередодні "Тоттенхем" на останніх хвилинах здобув перемогу над "Манчестер Сіті" (1:0), а "Ліверпуль" впевнено обіграв "Порту" (2:0).

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