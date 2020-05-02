"Шедевр чи фейк?" Неймовірний футбольний удар спантеличив мережу

Англійський підліток на ім'я Джеймс став одним з найбільш обговорюваних персонажів в футбольному світі за останню добу.

Популярний спортивний Instagram-канал 433 опублікував неймовірне відео, де юний футболіст одним ударом перекидає будинок і потрапляє м'ячем точно в сміттєвий бак.

"Реальність чи фейк?" - запитали у своїх пiдписникiв автори каналу. Менш ніж за добу ролик набрав понад 2,6 млн переглядів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше марокканський футболіст "Кана" Файчаль Фажр відзначився неймовірним ударом в матчі 34-го туру чемпіонату Франції в Лізі 1 проти "Діжона".

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