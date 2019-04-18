Шапаренко кардинально підстригся, вразивши новим образом

Один із лідерів київського "Динамо" Микола Шапаренко, що виділявся в команді не тільки своїм футбольним талантом, а й екстравагантною зачіскою, кардинально змінив образ.

Микола Шапаренко до стрижки Динамомания

20-річний півзахисник збірної України дуже коротко підстригся, втративши своє довге волосся. Знімок із результатом походу в перукарню Микола виклав у себе в Instagram.

Вболівальники в коментарях припустили, що така зміна іміджу пов'язана з пластичною операцією зі зменшення вух.

Динамомания

Як повідомляв OBOZREVATEL, у січні цього року Олександр Хацкевич зізнався, що у виховних цілях не ставив в основний склад молодого футболіста Миколу Шапаренка.

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