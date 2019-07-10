"Шальке" виставив захмарний цінник на Коноплянку

Німецький футбольний клуб "Шальке" готовий розлучитися з одним з лідерів збірної України Євгеном Коноплянкою не менше, ніж за 10 мільйонів євро.

Українець виступає за німецький клуб з 2016 року і незважаючи на те, що не має стабільної ігрової практики, "Шальке" відмовився продавати футболіста в турецький "Фенербахче" за 3 мільйони євро.

Євген Коноплянка

Авторитетний портал Transfermarkt.com оцінив українського півзахисника в 6,5 мільйона євро.

У минулому сезоні Конплянка у всіх турнірах зіграв за свій клуб в 21 матчі, забив 1 гол і віддав 2 результативні передачі. Його контракт закінчується влітку 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український футболіст німецького "Шальке" Євген Коноплянка після переходу в турецький "Фенербахче" заробить 2,7 мільйона євро в рік.

За інформацією Sporx , саме таку зарплату, з якої вже відняті податки, готовий платити українському хавбеку стамбульський клуб.

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