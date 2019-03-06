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"Шальке" хоче позбутися Коноплянки

3.8тЧитати матеріал російською

Німецький футбольний клуб "Шальке" планує влітку 2019 року провести серйозну чистку складу, повідомляє Sport1. Серед 11 "щасливчиків" є прізвище й українця Євгена Коноплянки.

Керівництво клубу не задоволене результатами команди, яка займає 14-те місце в Бундеслізі.

Крім футболіста збірної України, гельзенкірхенці хочуть позбутися від Аміна Харіта, Саліфа Сані, Омара Маскареля, Себастьяна Руді, Ральфа Ферманна, Хамзи Мендільо, Набіля Бенталєба, Матії Настасіча, Брееля Емболо і Марка Ута.

Євген Коноплянка

Євген Коноплянка

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Нагадаємо, що перша інформація про те, що "Шальке" хоче розлучитися з Коноплянкою, з'являлася в грудні минуло року. Однак потім Євген провів декілька чудових матчів.

Зокрема 10 лютого Коноплянка став найкращим у складі своєї команди в матчі 21-го туру чемпіонату Німеччини з футболу проти мюнхенської "Баварії".

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Тема
Чемпіонат Німеччини
Особа
Євген Коноплянка
Тег
ФК Шальке
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