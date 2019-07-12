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"Шальке" готовий продати Коноплянку: стали відомі деталі трансферу

1.3т Читати матеріал російською

Півзахисник збірної України та "Шальке" Євген Коноплянка перебуває за крок від переходу в турецький "Фенербахче".

За інформацією німецького порталу SPORT1, представник Коноплянки Фалі Рамадані провів у Стамбулі зустріч із президентом "Фенербахче" Алі Коком. Йшлося про деталі трансферу.

Євген Коноплянка

Євген Коноплянка

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Раніше стало відомо, що стамбульці готові заплатити клубу з Гельзеркірхена за перехід українця 2,5 млн євро, при цьому зарплата Коноплянки в новому клубі складе 2 млн євро на рік. Однак "Шальке" був не готовий на такі умови і вимагав набагато більше.

Євген почав підготовку до чергового сезону в індивідуальному порядку на базі "Шальке", чекаючи переходу в нову команду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в "Шальке" психонули через Коноплянку і пішли на рішучий крок.

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Тема
Трансфери
Особа
Євген Коноплянка
Місце
Туреччина Стамбул
Теги
ФК Шальке Фенербахче Стамбул
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