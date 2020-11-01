"Шахтарю" заборонили проводити матчі Ліги чемпіонів з глядачами

Матч 3-го туру групового раунду Ліги чемпіонів між "Шахтарем" і менхенгладбахської "Боруссією" пройде в Києві без уболівальників через складну епідеміологічну ситуацію, пов'язану з пандемією коронавiрусу.

Відповідний підтверджуючий документ від міністра охорони здоров'я Максима Степанова опублікував віцепрезидент "Шахтаря" Борис Колесников на своїй сторінці у Facebook.

"Шахтарю" заборонили грати з уболівальниками Facebook Бориса Колесникова

Борис Колесніков повідомив про рішення МОЗ Facebook Бориса Колесникова

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок неділі, 1 листопада, в Україні офіційно підтверджено 395 440 випадків коронавiрусної інфекції. З них 7959 – виявлені за минулу добу.

Поєдинок "Шахтар" – "Боруссія" має пройти 3 листопада на столичному НСК "Олімпійському". У 2-му турі "гірники" сенсаційно зіграли внічию з "Інтером"