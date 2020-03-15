"Шахтар" зробив офіційну заяву по матчу Ліги Європи з "Вольфсбургом" в Харкові

Футбольний клуб "Шахтар" отримав офіційний лист від УЄФА, що матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи з "Вольфсбургом", відкладений через ситуацію з коронавірусом.

Шахтар - Вольфсбург

Гра повинна була відбутися в найближчий четвер, 19 березня. Рішення про дату проведення матчу буде винесено пізніше, інформує пресслужба "гірників".

Також УЄФА повідомляє про те, що представники 55 асоціацій запрошені на зустріч 17 березня для того, щоб обговорити реакцію європейського футболу на спалах COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в першому матчі з двома незабитими пенальті "гірники" здобули красиву перемогу. Поєдинок в Німеччині на стадіоні "Фольксваген-Арена" завершився з рахунком 1:2.

Дізнавайся результати матчів Ліги чемпіонів у нас в Telegram!