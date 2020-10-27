"Шахтар" знайшов заміну Пятову, який може завершити кар'єру – ЗМІ

Михайло Морозов Футбол 11:37, 27.10.2020

Донецький "Шахтар" замінить багаторічного капітана команди Андрія Пятова голкіпером "Ворскли" Дмитром Різником.

Як повідомив журналіст Олег Ящук в ефірі програми "Футбольний формат", воротар "гірників" і збірної України з великою ймовірністю завершить кар'єру влітку 2021 роки після Євро-2020. Футболіст полтавчан може незабаром підписати попередній контракт із "Шахтарем".

Відзначимо, що угода Пятова з клубом з Донецька діє до кінця грудня 2020 року. Сторони поки не домовилися про продовження співпраці. Легендарний голкіпер "гірників" перейшов у команду в 2007 році з "Ворскли" і провів за неї 463 матчі у всіх турнірах, 214 з них відстоявши "на нуль".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в останньому турі української Прем'єр-ліги "Шахтар" втратив очки в поєдинку з полтавським клубом, ворота якого захищав Різник.

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