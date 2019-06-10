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"Шахтар" знайшов заміну Фонсеці — ЗМІ

3.7тЧитати матеріал російською

Паулу Фонсеку, який незабаром повинен очолити італійську "Рому", змінить інший португалець — Луїш Каштру, який нині очолює клуб "Віторія Гімараєш".

Як повідомляє видання Maisfutebol, донецький клуб уже погодив особистий контракт із тренером і залишилося лише уточнити деякі деталі співпраці.

За інформацією португальських журналістів, цю кандидатуру порекомендував глава селекційної служби "Шахтаря" Жозе Боту.

Луїш Каштру

Луїш Каштру

Guimarães Digital

57-річний Луїш Каштру працював у системі клубу "Порту" з 2006 по 2016 роки, у 2014 році саме він змінив Фонсека в "Порту" під час сезону.

У минулому сезоні під його керівництвом "Віторія" посіла 5-те місце в чемпіонаті й отримала право брати участь у Лізі Європи.

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Крім португальця, ЗМІ раніше прогнозували на пост головного тренера "Шахтаря" бразильця Антоніо Карлоса Заго, румуна Развана Луческу й іспанця Кіке Сетьєна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер донецького "Шахтаря" португалець Паулу Фонсека згоден виплатити частину відступних, прописаних у нього в контракті, які гірники можуть зажадати в разі переходу фахівця в "Рому".

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Теми
Чемпіонат ПортугаліїПрем'єр-ліга України
Особа
Паулу Фонсека
Тег
ФК Шахтар
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