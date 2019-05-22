"Шахтар" зіграв унічию з "Динамо" в останньому протистоянні сезону

Київське "Динамо" і донецький "Шахтар" зіграли внічию у центральному матчі 30-го туру чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі. Поєдинок на ОСК "Металіст" у Харкові завершився з рахунком 1:1.

Після закінчення зустрічі відбулася урочиста церемонія нагородження "Шахтаря", який достроково завоював історичне чемпіонство України, ставши найтитулованішим клубом за час незалежності нашої країни.

Урочиста церемонія нагородження "Шахтаря" ФК "Шахтар"

Урочиста церемонія нагородження "Шахтаря" ФК "Шахтар"

Урочиста церемонія нагородження "Шахтаря" ФК Шахтар

Урочиста церемонія нагородження "Шахтаря" ФК "Шахтар"

Урочиста церемонія нагородження "Шахтаря" ФК "Шахтар"

"Шахтар" – "Динамо" ФК "Шахтар"

Гості з перших хвилин захопили ініціативу. "Динамо" високо пресингувало і створювало проблеми "Шахтарю", постійно загострюючи ситуацію біля воріт П’ятова, однак не доводячи справу до ударів. Було помітно, що кияни налаштовані на гру дуже серйозно, незважаючи на відсутність турнірної інтриги.

"Шахтар" – "Динамо" ФК "Шахтар"

"Гірники", виступаючи експериментальним складом без Мораеса, Марлоса, Степаненка, Ісмаїлі, Нема, Коваленка і Тайсона, не могли створити навіть напівмоменти, повністю поступаючись супернику.

"Шахтар" – "Динамо" ФК "Шахтар"

Настирливі спроби "біло-синіх" увінчалися успіхом на 35-й хвилині. Циганков увірвався в штрафну, прибрав двох захисників і отримав по ногах від Фернандо. Ярослав Козик без роздумів показав бразильцеві жовту картку і поставив пенальті.

Постраждалий же чітко реалізував покарання, розвівши м'яч і голкіпера у різні кути.

Ключовий момент трапився перед перервою. Шабанов із інтервалом у декілька хвилин отримав два "гірчичника" і відправився дивитися гру з трибун.

"Шахтар" – "Динамо" ФК "Шахтар"

У другому таймі "Динамо" довелося перегрупуватися без гри з центральним захисником і це призвело до проблем одразу в декількох лініях.

На 51-й хвилині Андрієвський втратив м'яч, Кайоде отримав круглого біля меж штрафного і віддав відмінний пас на Тете, який без проблем переграв Бойка, зрівнявши рахунок.

"Шахтар" – "Динамо" ФК "Шахтар"

"Шахтар" – "Динамо" ФК "Шахтар"

"Помаранчево-чорні" продовжили тиснути і декілька разів небезпечно атакували, але на 63-й хвилині пропустили контрвипад, після якого також залишилися удесятьох. Хочолава зіграв рукою після удару Циганкова і був вилучений за другий "гірчичник".

"Шахтар" – "Динамо" ФК "Шахтар"

"Шахтар" – "Динамо" ФК "Шахтар"

"Шахтар" – "Динамо" ФК "Шахтар"

"Шахтар" – "Динамо" ФК "Шахтар"

"Шахтар" – "Динамо" ФК "Шахтар"

"Шахтар" – "Динамо" ФК "Шахтар"

Цей епізод вирівняв гру, але 30 315 глядачів забитих голів більше не побачили. На останніх секундах Тете не зміг із трьох метрів потрапити в порожні ворота. Удар 19-річного бразильського таланта прийняла штанга.

"Шахтар" – "Динамо" 1:1 (0:1, 1:0)

Голи: 0:1 – 36, пенальті Циганков, 1:1 – 50 Тете.

"Шахтар" – П’ятов, Хочолава, Кривцов, Бутко, Матвієнко, Маркос Антоніо, Алан Патрік (Коваленко, 75), Тете, Фернандо Педро (Дентіньо, 46), Кайоде, Соломон (Ордець, 66).

"Динамо" – Бойко, Шабанов, Бурда, Сідклей, Кендзьора, де Пена, Сидорчук, Циганков, Шепелев, Андрієвський, Бесєдін (Шапаренко, 65).

Попередження: Хочолава (20), Циганков (22), Шепелев (31), Алан Патрік (33), Фернандо Педро (35), Шабанов (41), Тете (55), Дентіньо (77), Андрієвський (83), Шапаренко (86), Сідклей (88).

Вилучення: Шабанов (45), Хочолава (63).

Нагадаємо, що матч 25-го туру на НСК "Олімпійський" між цими командами завершився з рахунком 0:0, а Денис Бойко відбив пенальті на останніх секундах.

Під час поєдинку фанати столичної команди розмістили на трибунах опудало Жуніора Мораеса, яке підвісили за "шию".

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