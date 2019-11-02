"Шахтар" здобув розгромну перемогу в Прем'єр-лізі

Донецький футбольний клуб "Шахтар" легко обіграв в гостях львівські "Карпати" в 13-му турі чемпіонату України в Прем'єр-лізі. Поєдинок на стадіоні "Україна" завершився з рахунком 0:3.

У першому таймі дублюючий склад "Шахтар" чудово скористався помилкою Підківки і відкрив рахунок, але потім сильно збавив оберти, більш того, став помилятися у своїх воріт. Після перерви Каштру струснув своїх підопічних, яким допомогла абсолютно непоказна гра воротаря "Карпат".

Карпати – Шахтар 0: 3

Голи: 0: 1 – 10 Борячук, 0: 2 – 58 Коваленко, 0: 3 – 65 Тете.

Карпати – Підківка, Вакуленко, Халль, Веремієнко (Діда, 46), Мартінс, Кльоц (Войковіч, 67), Назарин, Ді Франко, Дубінчак, Дженнінгс, Понд (Бойчук, 67).

Шахтар – Шевченко, Бондар, Додо, Хочолава, Степаненко (Коваленко, 56), Маркос Антоніо, Сіпріано, Дентіньо, Соломон (Болбат, 53), Тете, Борячук (Сікан, 67).

Попередження: Понд (52).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в попередньому турі "гірники" сенсаційно втратили очки в матчі з "Олександрією".

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