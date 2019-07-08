"Шахтар" здобув розгромну перемогу на зборах в Австрії

Донецький "Шахтар" провів третій контрольній матч на зборах в Австрії. На цей раз чемпіони України розгромили сербський "Пролетер" з рахунком 3:0.

Підопічні Луїша Каштру провели гру експериментальним складом - так, місце у воротах зайняв молодий страж воріт Трубін, якого потім замінив ще один голкіпер "на перспективу" Пузанков. Зміни торкнулися і інших ліній.

ФК "Шахтар"

Відзначимо, що всі голи були забиті після перерви - двічі відзначилися українські гравці (Бутко і Коваленко) і один м'яч на рахунку бразильського легіонера "оранжево-чорних" (Алан Патрік).

"Шахтар" – "Пролетер" (Сербія) – 3: 0

Голи: Бутко (63), Патрік (69), Коваленко (82)

"Шахтар": Трубін (Пузанков, 73) – Сіпріано, Матвієнко, Бондар, Бутко – Пихальонок (Танковський, 72) – Фернандо (Додо, 64), Патрік, Коваленко, Соломон – Бланко Лещук (Сікан, 60).

Пропонуємо ознайомитися з відеооглядом матчу "Шахтар" - "Пролетер", підготовленим прес-службою українського клубу.

8 липня о 19.00 "Шахтар" проведе другий спаринг за день – проти "Вольфсберга".

Як повідомляв OBOZREVATEL, новий тренер "Шахтаря" зробив заяву про "Донбас Арену".

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