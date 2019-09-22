"Шахтар" здобув мінімальну перемогу в УПЛ

Донецький "Шахтар" здобув виїзну перемогу над "Десною" в 8-му турі чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі. Поєдинок в Чернігові завершився з рахунком 0:1.

Гості з перших хвилин захопили ініціативу і на 22-й хвилині Марлос красивим ударом відкрив рахунок. Чернігівці зробили ставку на швидкісні проходи по флангу і націлені передачі в штрафну, але ні вони, ні хороші удари по воротам не змогли принести успіх в першому таймі.

Після перерви "Шахтар" став грати за рахунком, перейшовши на контратакуючий футбол. "Десна" стала більше позиційно атакувати, проте добути нічия так і не змогла.

"Десна" – "Шахтар" 0:1 (0:1, 0:0)

Гол: 0:1 – 22 Марлос.

Десна – Паст, Фаворов, Імереков, Гітченко, Мостовий, Калитвинцев (Кузик, 83), Огиря, Богданов, Картушов, Фаворов (Дегтярьов, 68), Філіппов (Хльобас, 80).

Шахтар – Пятов, Матвієнко, Кривцов, Ісмаїлі, Степаненко, Тете (Соломон, 72), Болбат, Марлос (Коноплянка, 86), Маркос Антоніо (Алан Патрік, 56), Тайсон, Мораес.

Попередження: Тайсон (53), Мораес (63), Богданов (88), Болбат (90).

"Десна" - "Шахтар" ФК Шахтар

"Десна" - "Шахтар" ФК Шахтар

"Десна" - "Шахтар" ФК Шахтар

"Десна" - "Шахтар" ФК Шахтар

Як повідомляв OBOZREVATEL, кілька днів тому "Манчестер Сіті" розгромив "гірників" в першому турі Ліги чемпіонів. Зустріч в Харкові завершилася з рахунком 0:3.

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