"Шахтар" здобув легку перемогу над "Зорею"

Донецький "Шахтар" обіграв луганську "Зорю" у виїзному матчі чемпіонату України. Поєдинок у Запоріжжі на "Славутич-Арені" завершився з рахунком 0:1.

"Гірники" контролювали гру, правда, луганчанам вдавалося грамотно оборонятися проти чемпіона України. Підопічних Юрія Вернидуба "вистачило" всього лише на півтайма. Донеччани провели відмінний рейд на ворота "Зорі", Болбат, залишившись на фланзі без опіки, скинув м'яч на дальню штангу, де Мораес зловив м'яч на ногу і з метра розстріляв ворота суперника.

Зоря - Шахтар ФК Шахтар

Зоря - Шахтар ФК Шахтар

Зоря - Шахтар ФК Шахтар

Зоря - Шахтар ФК Шахтар

Зоря - Шахтар ФК Шахтар

У "Зорі", якій потрібно було відігравати пропущений м'яч, в атаці нічого не виходило. У підсумку на перерву господарі йшли з мінімальним відставанням.

Зоря - Шахтар ФК Шахтар

Зоря - Шахтар ФК Шахтар

У другому таймі у "Шахтаря" були можливості для того, щоб зробити рахунок більш комфортним, однак м'яч з порожніх воріт після удару Мораеса вибив захисник луганчан, а Феліпе не дозволив Віктору Коваленко відзначитися в своїх володіннях.

Зоря - Шахтар ФК Шахтар

Зоря - Шахтар ФК Шахтар

Зоря - Шахтар ФК Шахтар

Зоря - Шахтар ФК Шахтар

"Зоря" намагалася пресингувати суперника і знайти шанси для взяття воріт суперника, проте з цим завданням впоратися не зуміла.

Зоря - Шахтар ФК Шахтар

Зоря - Шахтар ФК Шахтар

"Зоря" – "Шахтар" 0:1 (0:1, 0:0)

Гол: 0:1 – 25 Мораес.

"Зоря" – Луїс Філіпе, Тимчик, Вернидуб, Литвин, Чеберко, Громов (Ледньов, 76), Арвеладзе, Сілас, Кабаєв (Луньов, 67), Караваєв, Хомченовський (Будковський, 46).

"Шахтар" – Пятов, Ісмаїлі, Хочолава, Кривцов, Болбат, Тайсон, Степаненко, Марлос (Соломон, 90), Алан Патрік (Малишев, 84), Коваленко, Мораес (Тотовицкий, 90).

Попередження: Чеберко (10), Мораес (19), Марлос (35), Литвин (59), Тайсон (70), Луньов (77), Кривцов (81), Вернидуб (85).

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