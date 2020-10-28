"Шахтар" зберіг лідерство в групі ЛЧ: спортивні підсумки 27 жовтня
Донецький "Шахтар" сенсаційно зіграв внічию з міланським "Інтером" у Лізі чемпіонів, а президент "Барселони" Хосеп Бартомеу подав у відставку.
Крім того, мадридський "Реал" дозволив "Шахтарю" зберегти лідерство у турнірній таблиці групи В Ліги чемпіонів, вирвавши нічию у "Боруссії" з Менхенгладбаха.
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