"Шахтар" заявив НСК "Олімпійський" як свій домашній стадіон – ЗМІ

Михайло Морозов Футбол 17:10, 11.08.2020 Оновлено: 17:25, 11.08.2020

Донецький "Шахтар" гратиме домашні матчі української Прем'єр-ліги 2020/21 в Києві на НСК "Олімпійський".

Як повідомляє видання Динамо Київ від Шурика, "гірники" вже заявили стадіон як свій домашній в УПЛ 2020/21. Очікується, що в найближчі дні керівництво "Олімпійського" підпише з "Шахтарем" відповідну угоду.

Нагадаємо, що після відновлення сезону 2019/20 донецький клуб ділив стадіон з київським "Динамо" і приймав своїх суперників на столичній арені. До цього "гірники" протягом декількох років грали в Харкові на ОСК "Металіст".

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що офісні працівники "Шахтаря" переїжджають з Харкова до Києва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за інформацією іншого джерела, "Динамо" не ділитиме НСК "Олімпійський" з "гірниками".

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