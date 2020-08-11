"Шахтар" заявив НСК "Олімпійський" як свій домашній стадіон – ЗМІ

Донецький "Шахтар" гратиме домашні матчі української Прем'єр-ліги 2020/21 в Києві на НСК "Олімпійський".

Як повідомляє видання Динамо Київ від Шурика, "гірники" вже заявили стадіон як свій домашній в УПЛ 2020/21. Очікується, що в найближчі дні керівництво "Олімпійського" підпише з "Шахтарем" відповідну угоду.

Нагадаємо, що після відновлення сезону 2019/20 донецький клуб ділив стадіон з київським "Динамо" і приймав своїх суперників на столичній арені. До цього "гірники" протягом декількох років грали в Харкові на ОСК "Металіст".

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що офісні працівники "Шахтаря" переїжджають з Харкова до Києва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "гірники" розірвали контракт з бразильським легіонером Велінгтоном Немом.