"Шахтар" забив унікальний гол в Юнацькій лізі УЄФА: відео шедевра

За кілька годин до матчу "Аталанта" - "Шахтар" в рамках групового етапу Ліги чемпіонів відбувся поєдинок юнацьких команд цих клубів, які змагаються в Юнацькій лізі УЄФА.

Михайло Мудрик ("Шахтар") ФК "Шахтар"

"Шахтар" зіграв внічию - 2:2. Причому перший м'яч у поєдинку, забитий українською командою, виявився неймовірно епічним.

В середині першого тайму "оранжево-чорні" заробили пенальті в ворота господарів. 11-метровий взявся виконувати Михайло Мудрик, однак замість прямого удару по воротах катнув м'яч на свого партнера Георгія Судакова. Тому залишалося влучити у вільний кут.

Втримати перевагу "Шахтарю" не вдалося. Перед тим як піти на перерву донеччани пропустили гол від Пікколі, а на 71-й хвилині Пікколі зробив дубль. І все-таки вже в додатковий час, на 90+4-й хвилині українська команда забила рятівний гол - Абдулла Абдуллаєв приніс нічию неймовірним дальнім ударом. Підсумок - 2:2.

💥 Супергол Абдуллы Абдуллаева из "Шахтера" U19 в матче Юношеской лиги УЕФА с "Аталантой" U19. pic.twitter.com/KQPaT2Czvo — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 1 октября 2019 г.

Це перше набране очко юнаків "Шахтаря" в турнірі. У першому турі вони поступилися на своєму полі одноліткам "Манчестер Сіті" (1:3).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в чемпіонаті Італії футболіст забив унікальний гол п'ятою.

Хто з ким зустрічається в українському спорті, дізнавайся у нас в Telegram!