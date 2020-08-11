"Шахтар" з розгромом вийшов до півфіналу Ліги Європи

Донецький "Шахтар" в матчі 1/4 фіналу Ліги Європи розгромив швейцарський "Базель" і вийшов до півфіналу турніру, в якому 17 серпня зіграє з італійським "Інтером".

Зустріч в Гельзенкірхені на нейтральному полі стадіону "Фельтенс-Арена" завершилася з рахунком 4:1. OBOZREVATEL вів онлайн-трансляцію матчу Шахтар – Базель.

Мораес відкрив рахунок в грі

Через пандемію коронавiрусу з цієї стадії Ліги Європи команди проводять по одному поєдинку.

Шахтар в атаці

Поєдинок номінальні господарі почали чудово. Вже на 2-й хвилині Жуніор Мораес відкрив рахунок. Український бразилець скористався невпевненою грою швейцарського голкіпера, і завершив точним ударом подачу з кутового від Марлоса – 1:0.

Забивши швидкий гол "Шахтар" трохи розслабився, та ледь за це не поплатився. На 12-й хвилині Пулулу увійшов в штрафний, зміг протиснутися між Додо і Степаненком, але у ворота не влучив.

Захисники Базеля з працею зупиняли Тайсона

"Шахтар" володів територіальною перевагою, комбінуючи в центрі поля: 73% / 27% на користь українців. "Базель" практично не пресингував підопічних Каштру.

На 23-й хвилині помилка швейцарського захисника коштувала команді другого голу. Ван дер Верфф подарував м'яч Тайсону, той запустив Матвієнка по флангу. Круглий долетів до Марлоса, українець повернув його назад в центр, де Тайсон за допомогою рикошету розстріляв Ніколіча – 2:0.

Футболісти з Донецька впевнено вели гру, пресингуючи суперника і красиво тікаючи в контратаки. Перед перервою дальні удари Маркоса Антоніо і Марлоса ледь не перетворилися в розкішні голи. У першому випадку м'яч влучив у хрестовину. У другому – виручив воротар.

Воротар швейцарців працював на повну

Після перерви українські футболісти не стали відсиджуватися в обороні. "Шахтар" намагався витягнути гравців "Базеля" на свою половину, в результаті утворювався вільний простір, куди моментально направляли атаки "гірники".

Марлос зробив гольову подачу з кутового

Ближче до середини 45-хвилинці швидкості помітно впали. Швейцарці часто не встигали за нашими гравцями, раз по раз порушуючи правила і створюючи паузи в грі.

У двох епізодах "Базель" спробував випросити пенальті, але VAR спрацював без помилки. Замість цього без всякого VAR рефері Майкл Олівер поставив 11-метровий для українців. Алан Патрік зробив рахунок розгромним – 3:0.

У час, що залишився "Шахтар" впевнено контролював хід матчу, довівши його до логічної і заслуженої перемоги, забивши на останніх секундах і четвертий м'яч. Додо втік в контратаку і розстріляв воротаря – 4:0.

На останніх секундах гравці з Донецька розслабилися, пропустивши необов'язковий гол у відповідь – 4:1.

"Шахтар" Україна – "Базель" Швейцарія 4:1 (2:0, 2:1)

Голи: 1:0 – 2 Мораес, 2:0 – 22 Тайсон, 3:0 – 75, пенальті Алан Патрік, 4:0 – 88 Додо, 4:1 – 90 ван Вольфсвінкель.

Шахтар – Пятов, Бондар, Кривцов, Матвієнко, Додо, Алан Патрік (Коваленко, 78), Тайсон (Тете, 86), Маркос Антоніо (Майкон, 85), Степаненко, Марлос (Соломон, 72), Мораес (Фернандо Педро, 85 ).

Базель – Ніколіч, Петретто, Відмер, ван дер Верфф (Рамірес, 73), Альдерете, Фрай, Кампо, Джака (Маршан, 60), Штокер (ван Вольфсвінкель, 73), Пулулу, Артур (Адемі, 73).

Попередження: Фрай (26), Алан Патрік (52), Артур (64), Бондар (87).

Нагадаємо, що "помаранчово-чорні" в 1/8 фіналу пройшли німецький "Вольфсбург".

Перший поєдинок між цими командами в Німеччині на стадіоні "Фольксваген-Арена" 12 березня завершився з рахунком 1:2 на користь українців. Матч-відповідь донеччани також виграли (3:0).