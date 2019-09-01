Донецький "Шахтар" здобув розгромну перемогу в 6-му турі чемпіонату України з футболу в Прем'єр-ліги над земляками з "Олімпіка".

Поєдинок в Києві на стадіоні "Динамо" ім. Лобановського завершився з рахунком 0:4.

Номінальні господарі не продемонстрували ніякої гри в атаці і ще менше у них виходило в обороні. Також у гравців "Олімпіка" абсолютно не було видно бажання забити хоч гол престижу.

"Шахтар" повністю контролював гру і зусиллями Жуніора Мораеса, який два рази забив гол і два рази віддав гольову передачу, легко переміг.

"Олімпік" – "Шахтар" 0:4 (0:2, 0:2)

Голи: 0:1 – 13 Мораес, 0:2 – 45 Соломон, 0:3 – 60 Марлос, 0:4 – 80 Мораес.

Олімпік – Халімі, Цимбалюк, Зотько, Вантух (Ксьонз, 45), Завійський, Політило, Пасіч, Фабіньо (Пасіч, 35), Салу, Тейшейра, Діейе (Чарльз, 76).

Шахтар – Пятов, Матвієнко, Ісмаїлі (Сіпріано, 80), Кривцов (Бондар, 68), Степаненко (Коваленко, 62), Алан Патрік, Болбат, Соломон, Тете, Марлос, Мораес.

Попередження: Марлос (9), Завійський (28), Зотько (53), Бондар (87).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в четвер "Шахтар" отримав суперників по Лізі чемпіонів, і група донеччан стала унікальною для них і всього українського футболу.

Стеж онлайн за боєм Ломаченко - Кемпбелл у нас в Telegram!