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25 листопада • оновлено в 13:21
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"Шахтар" втратив лідера перед матчем із "Манчестер Сіті"

1.4т
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Бразильський легіонер "Шахтаря" Тайсон не зможе допомогти своїй команді у виїзному матчі п'ятого туру Ліги чемпіонів проти "Манчестер Сіті" через мікротравму.

Як повідомляє Sport.ua, на останньому тренуванні перед вильотом до Англії капітан "гірників" не займався з першою командою, обмежившись походом у фітнес-зал.

Тайсон

Тайсон

ФК "Шахтар"

Новини
ФФУ покарала Тайсона за матч з "Динамо"

Нагадаємо, що в матчі проти "Манчестер Сіті" не зіграє й інший лідер "Шахтаря" – Марлос, дискваліфікований за вилучення у виїзному поєдинку минулого туру проти загребського "Динамо".

Українська команда поділяє друге місце в групі з хорватським клубом, випереджаючи своїх суперників за особистими зустрічами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Контрольно-дисциплінарний комітет (КДК) Української асоціації футболу (УАФ) покарав "Шахтар" за російськомовні оголошення на стадіоні.

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Тема
Ліга чемпіонів
Особа
Тайсон
Теги
ФК Шахтар ФК Манчестер Сіті
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