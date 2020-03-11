"Шахтар" втратив лідера перед Лігою Європи

У середу, 11 березня півзахисник "Шахтаря" і збірної України Тарас Степаненко в Лондоні переніс операцію на коліні. Причиною хірургічного втручання стало пошкодження меніска.

За інформацією медичного департаменту ФК "Шахтар", відновлення хавбека при такій травмі займе близько 1 місяця.

ФК "Шахтар"

Таким чином, 30-річний футболіст пропустить обидва матчі 1/8 фіналу Ліги Європи з німецьким "Вольфсбургом", матчі української Прем'єр-ліги проти "Зорі", "Динамо" і "Десни", а також спаринги національної команди України з Францією і Польщею .

У цьому сезоні Тарас Степаненко забив 2 голи і зробив 1 гольову передачу в 28 матчах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок 10 березня Андрій Ярмоленко повернувся після травми, відігравши повний матч за "Вест Хем".

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