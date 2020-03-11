Головна Новини
11 березня • оновлено в 15:38
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

"Шахтар" втратив лідера перед Лігою Європи

1.2т
Читати матеріал російською

У середу, 11 березня півзахисник "Шахтаря" і збірної України Тарас Степаненко в Лондоні переніс операцію на коліні. Причиною хірургічного втручання стало пошкодження меніска.

За інформацією медичного департаменту ФК "Шахтар", відновлення хавбека при такій травмі займе близько 1 місяця.

"Шахтар" втратив лідера перед Лігою Європи

ФК "Шахтар"

Таким чином, 30-річний футболіст пропустить обидва матчі 1/8 фіналу Ліги Європи з німецьким "Вольфсбургом", матчі української Прем'єр-ліги проти "Зорі", "Динамо" і "Десни", а також спаринги національної команди України з Францією і Польщею .

У цьому сезоні Тарас Степаненко забив 2 голи і зробив 1 гольову передачу в 28 матчах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок 10 березня Андрій Ярмоленко повернувся після травми, відігравши повний матч за "Вест Хем".

З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!

Автор
Денис Карпов
Особа
Тарас Степаненко
Місце
Англія Лондон
Теги
Збірна України з футболу ФК Шахтар
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
0
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Пидручный
VS
Фак
Украинец финиширует выше словенца
1.616 Сделать ставку
Севилья
VS
Рома
Обе команды забьют
1.86 Сделать ставку
Десна
VS
Ворскла
Тотал меньше 2,5 гола
1.69 Сделать ставку
Айнтрахт
VS
Базель
Победа хозяев
1.696 Сделать ставку
Сакраменто
VS
Нью-Орлеан
Тотал больше 235,5 очка
1.94 Сделать ставку
Филадельфия
VS
Детройт
Тотал больше 216,5 очка
1.90 Сделать ставку
Вольфсбург
VS
Шахтер
Обе забьют
1.80 Сделать ставку
Истанбул Башакшехир
VS
Копенгаген
Победа Истанбул Башакшехира
1.84 Сделать ставку
ЛАСК
VS
Манчестер Юнайтед
Инд. тотал Манчестер Юнайтед больше 1.5
2.24 Сделать ставку
Интер
VS
Хетафе
Победа Интера
2.03 Сделать ставку