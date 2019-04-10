Лідер збірної України вибув до кінця сезону

Півзахисник збірної України і донецького "Шахтаря" Марлос переніс операцію в одній з клінік Барселони і вибув з гри, щонайменше, на шість тижнів.

"На жаль, мені довелося перенести операцію на приводний м'язі стегна, яка, до речі, пройшла успішно. Я вісім місяців грав з дуже сильним болем, який не дозволяв мені грати і тренуватися на всі 100%. Мені довелося погодитися на операцію", - повідомив Марлос.

"Тільки близькі люди знали про біль і смуток, які це викликало у мене, адже я не міг допомагати своїм партнерам по команді на всі 100%. Я обіцяю повернутися сильнішим, щоб допомогти" Шахтарю "досягти всіх цілей. Сподіваюся скоро повернутися на поле і робити те, що люблю найбільше", - написав Марлос в Instagram.

Швидше за все травма не дозволить футболісту допомогти своїй команді в нинішньому чемпіонаті, в якому 30-річний вінгер провів 24 матчі за гірників, забивши 10 голів і зробивши 3 результативні передачі.

"Шахтар" очолює турнірну таблицю Прем'єр-ліги, випереджаючи київське "Динамо" на 7 очок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, бразильський півзахисник Марлос, який отримав український паспорт у першому матчі на "синьо-жовту" збірну дуже хвилювався. Про це футболіст розповів після гри з Косово.

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