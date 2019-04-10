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Лідер збірної України вибув до кінця сезону

1.8тЧитати матеріал російською

Півзахисник збірної України і донецького "Шахтаря" Марлос переніс операцію в одній з клінік Барселони і вибув з гри, щонайменше, на шість тижнів.

"На жаль, мені довелося перенести операцію на приводний м'язі стегна, яка, до речі, пройшла успішно. Я вісім місяців грав з дуже сильним болем, який не дозволяв мені грати і тренуватися на всі 100%. Мені довелося погодитися на операцію", - повідомив Марлос.

Infelizmente tive que passar por uma Cirurgia na região do Púbis e adutores , muito bem sucedida por sinal, vinha jogando com uma dor muito forte há 8 meses que estava me impossibilitando de jogar e treinar a 100% e tive que optar pela intervenção Cirúrgica. Apenas as pessoas próximas sabiam o sofrimento ea tristeza que isso estava me causando por não poder ajudar da maneira que eu queria meus companheiros dentro do campo , mas prometo voltar ainda mais forte para eu poder ajudar o Shakhtar a conseguir todos os objetivos , espero voltar logo para dentro do campo e fazer aquilo que mais Amo . 🙏🙏 На жаль, мені довелося перенести операцію. Протягом восьми місяців я грав з сильним болем, мені довелося погодитися на операцію "." Лише близькі люди знали про мою болю і смутку, яке це викликало у мене. Я не міг допомагати своїм партнерам по команді на всі 100%, але обіцяю повернутися сильніше, щоб допомогти Шахтарю досягти всіх поставлених цілей

Допіс, Поширення Marlos Romero Bonfim ⚒ (@marlosbonfim)

"Тільки близькі люди знали про біль і смуток, які це викликало у мене, адже я не міг допомагати своїм партнерам по команді на всі 100%. Я обіцяю повернутися сильнішим, щоб допомогти" Шахтарю "досягти всіх цілей. Сподіваюся скоро повернутися на поле і робити те, що люблю найбільше", - написав Марлос в Instagram.

Швидше за все травма не дозволить футболісту допомогти своїй команді в нинішньому чемпіонаті, в якому 30-річний вінгер провів 24 матчі за гірників, забивши 10 голів і зробивши 3 результативні передачі.

"Шахтар" очолює турнірну таблицю Прем'єр-ліги, випереджаючи київське "Динамо" на 7 очок.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, бразильський півзахисник Марлос, який отримав український паспорт у першому матчі на "синьо-жовту" збірну дуже хвилювався. Про це футболіст розповів після гри з Косово.

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Тема
Прем'єр-ліга України
Особа
Марлос
Теги
збірна України з футболуФК Шахтар
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