"Шахтар" встановив унікальне досягнення в Лізі Європи.

Донецький "Шахтар" встановив рекорд Ліги Європи/Кубка УЄФА серед команд, які не виступають у п'яти найсильніших футбольних першостях континенту.

Як повідомляє статистичний портал Squawka у себе в Telegram, розгромивши "Базель", "гірники" втретє в історії вийшли до півфіналу турніру, чого раніше не вдавалося жодному з європейських клубів за межами Англії, Франції, Іспанії, Італії та Німеччини.

У сезоні 2008/09 в 1/2 фіналу "Шахтар" переграв київське "Динамо" за сумою двох зустрічей (3:2), а потім переміг "Вердер" і завоював останній в історії Кубок УЄФА. У сезоні 2015/16 тоді ще підопічні Мірчі Луческу поступилися "Севільї" в двоматчевому протистоянні з рахунком 3:5 і не зуміли пробитися до фіналу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в нинішньому розіграші Ліги Європи суперником "Шахтаря" у півфіналі стане міланський "Інтер". Спортивні аналітики оцінили шанси команд перед матчем, який відбудеться в понеділок, 17 серпня.