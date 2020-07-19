"Шахтар" встановив рекорд України

Донецький "Шахтар", з 82 пунктами фінішувавши в чемпіонаті України на першому місці, встановив національний рекорд по підсумковій очкової різниці між першим і другим місцем.

Перевага над "Динамо", що посіло друге місце, склала 23 очки.

Підсумкова турнірна таблиця УПЛ

Попереднє досягнення належало "Динамо". У сезоні в сезоні 1999/00 кияни стали чемпіонами, відірвавшись від "Шахтаря" на 18 очок, йдеться на сайті УПЛ.

Нагадаємо, що зустріч заключного 32-го туру УПЛ "Шахтар" – "Олександрія" завершилася з з рахунком 2:2.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" встановило клубний антирекорд за кількістю програних зустрічей в сезоні національної першості.

Відзначимо, що Ігор Суркіс залишився незадоволений матчем проти "Колоса", який кияни програли з рахунком 0:2. Раніше Олексій Михайличенко дав експрес-коментар, пояснивши результат. За словами наставника, йому хочеться швидше забути цю гру.