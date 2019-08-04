"Шахтар" встановив рекорд України

"Шахтар" впевнено обіграв "Карпати" в останньому матчі 2-го туру чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі. Зустріч в Харкові на ОСК "Металіст" завершилася з рахунком 3:0.
Цей успіх став рекордним для донецької команди - жоден клуб в історії України не здобував 17 розгромних перемог над "Карпатами".
"Гірники" впевнено грали першим номером, не давши супернику не єдиного шансу. Результат для своєї команди зробили удари Марлоса і Мораеса. Бразильці забили по голу в кінцівці першого тайму з інтервалом в п'ять хвилин.
Крапку в матчі на 63-й хвилині поставив Ісмаїлі.
"Шахтар" – "Карпати" 3:0 (2:0, 1:0)
Голи: 1:0 – 40 Марлос, 2:0 – 45 Мораес, 3:0 – 63 Ісмаїлі.
Шахтар – Пятов, Додо, Кривцов, Ісмаїлі, Матвієнко, Марлос, Степаненко (Пихаленок, 82), Тайсон, Алан Патрік (Маркос Антоніо, 68), Тете, Мораес (Сікан, 68).
Карпати – Підківка Роман Юрійович, Дубінчак, Мартінс, Вакуленко, Ковтун, Кльоц, Толочко (Якимець, 61), Гуцуляк, Вербний, Ді Франко (Войковіч, 79), Карпенко (Лейус, 46).
Попередження: Ді Франко (38), Ковтун (49), Алан Патрік (66), Войковіч (90).
Своєю наступний матч в УПЛ підопічні Луїша Каштру вирушать до Києва на матч з "Динамо". Початок о 17:00.
Нагадаємо, що в 1-му турі "Шахтар" не забив пенальті, але врятувався від поразки в матчі з "Олександрією".
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