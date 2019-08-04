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"Шахтар" встановив рекорд України

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"Шахтар" впевнено обіграв "Карпати" в останньому матчі 2-го туру чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі. Зустріч в Харкові на ОСК "Металіст" завершилася з рахунком 3:0.

Цей успіх став рекордним для донецької команди - жоден клуб в історії України не здобував 17 розгромних перемог над "Карпатами".

"Гірники" впевнено грали першим номером, не давши супернику не єдиного шансу. Результат для своєї команди зробили удари Марлоса і Мораеса. Бразильці забили по голу в кінцівці першого тайму з інтервалом в п'ять хвилин.

Крапку в матчі на 63-й хвилині поставив Ісмаїлі.

"Шахтар" – "Карпати" 3:0 (2:0, 1:0)

Голи: 1:0 – 40 Марлос, 2:0 – 45 Мораес, 3:0 – 63 Ісмаїлі.

Шахтар – Пятов, Додо, Кривцов, Ісмаїлі, Матвієнко, Марлос, Степаненко (Пихаленок, 82), Тайсон, Алан Патрік (Маркос Антоніо, 68), Тете, Мораес (Сікан, 68).

Карпати – Підківка Роман Юрійович, Дубінчак, Мартінс, Вакуленко, Ковтун, Кльоц, Толочко (Якимець, 61), Гуцуляк, Вербний, Ді Франко (Войковіч, 79), Карпенко (Лейус, 46).

Попередження: Ді Франко (38), Ковтун (49), Алан Патрік (66), Войковіч (90).

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Своєю наступний матч в УПЛ підопічні Луїша Каштру вирушать до Києва на матч з "Динамо". Початок о 17:00.

Нагадаємо, що в 1-му турі "Шахтар" не забив пенальті, але врятувався від поразки в матчі з "Олександрією".

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Тема
Прем'єр-ліга України
Місце
Україна Львів
Теги
ФК Шахтар ФК Карпати
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