"Шахтар" встановив рекорд України в рейтингу УЄФА

Михайло Морозов Футбол 15:19, 18.08.2020 Оновлено: 15:38, 18.08.2020

Незважаючи на розгромну поразку в півфінальному матчі Ліги Європи проти "Інтера", донецький "Шахтар" піднявся на 12-те місце в клубному рейтингу УЄФА та встановив особистий рекорд і рекорд України.

"Гірники" заробили один бал через відсутність матчу-відповіді на стадії 1/2 фіналу в нинішньому розіграші ЛЄ і набрали 85 очок. Український клуб зрівнявся з дортмундською "Боруссією" та "Тоттенгемом", але випереджає своїх іменитих сусідів по рейтингу завдяки кращому виступу в нинішньому єврокубковому сезоні.

Зазначимо, що "Ліон" може змістити "Шахтар" з 12-ї позиції, якщо створить ще одну сенсацію в Лізі чемпіонів і здолає "Баварію" в півфіналі турніру.

Клубний рейтинг УЄФА 2020 року
kassiesa.net

Найкращим досягненням України та "гірників" у клубному рейтингу УЄФА є 13-те місце в 2013 році.

Клубний рейтинг УЄФА 2013 року
kassiesa.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, вихід "Шахтаря" до півфіналу Ліги Європи дав змогу Україні обійти Нідерланди в таблиці коефіцієнтів УЄФА і переміститися на дев'яту позицію.

Коментувати
Спорт Футбол

Дивіться також

"Держзрада Єрмака": Бутусов розкрив деталі спецоперації з вагнерівцями

Зеленський включив Фокіна до ТКГ: що відомо про першого прем’єра України

Мер Умані прийшов на Банкову зі спальним мішком: вимагає зустрічі із Зеленським. Відео

Терористи на Донбасі порушили перемир’я та вдарили по ЗСУ з гранатомета

У Білорусі затримали співробітника заводу, який розлютив Лукашенка