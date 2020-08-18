"Шахтар" встановив рекорд України в рейтингу УЄФА

Незважаючи на розгромну поразку в півфінальному матчі Ліги Європи проти "Інтера", донецький "Шахтар" піднявся на 12-те місце в клубному рейтингу УЄФА та встановив особистий рекорд і рекорд України.

"Гірники" заробили один бал через відсутність матчу-відповіді на стадії 1/2 фіналу в нинішньому розіграші ЛЄ і набрали 85 очок. Український клуб зрівнявся з дортмундською "Боруссією" та "Тоттенгемом", але випереджає своїх іменитих сусідів по рейтингу завдяки кращому виступу в нинішньому єврокубковому сезоні.

Зазначимо, що "Ліон" може змістити "Шахтар" з 12-ї позиції, якщо створить ще одну сенсацію в Лізі чемпіонів і здолає "Баварію" в півфіналі турніру.

Клубний рейтинг УЄФА 2020 року kassiesa.net

Найкращим досягненням України та "гірників" у клубному рейтингу УЄФА є 13-те місце в 2013 році.

Клубний рейтинг УЄФА 2013 року kassiesa.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, вихід "Шахтаря" до півфіналу Ліги Європи дав змогу Україні обійти Нідерланди в таблиці коефіцієнтів УЄФА і переміститися на дев'яту позицію.

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